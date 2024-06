Erkrath hat Nachholbedarf Tierschützer suchen Pflegestellen für Katzen

Bevor diese Tiere in ein neues, liebevolles Zuhause einziehen können, werden sie in Pflegestellen betreut, müssen nicht selten aufgepäppelt und tiermedizinisch versorgt werden. Für diese Aufgabe sucht der Verein neue Unterstützer; denn obwohl Erkrath mehr als 46.000 Einwohner hat, gibt es in der Stadt keine einzige Katzenpflegestelle, bedauern die Erkrather Tierschützer. Im Notfall müssten daher häufig befreundete Vereine einspringen.