Tierschutz in Erkrath Für Katzen gilt weiterhin Kastrationspflicht

Anders als bei dem von der Politik abgelehnten Taubenhaus für Hochdahl haben Erkraths Tierschützer in der Vergangenheit durchaus schon Einvernehmen mit dem Stadtrat erreicht. So hatte das Gremium 2016 einstimmig beschlossen, im Stadtgebiet die Pflicht zu Kastration, Kennzeichnung und Registrierung frei laufender Katzen einzuführen. Demnach müssen alle Katzen, denen Freigang gewährt wird, kastriert, gekennzeichnet und registriert sein, entweder bei der Tierschutzorganisation Tasso, die ein Haustierzentralregister für Deutschland betreibt, oder beim deutschen Tierschutzbund. Diese Verordnung habe sich in Erkrath als großer Erfolg erwiesen, wie Christa Becker vom Erkrather Tierschutzverein berichtet: „Wir haben 2022 zum ersten Mal seit 2014 keine einzige schwangere Kätzin und keine Katzenmutter mit Kindern gemeldet bekommen. Ansonsten haben wir bis zu acht Schwangere beziehungsweise Katzenmütter mit Kindern im Jahr aufgenommen.“ Allerdings treffen die Erkrather Tierschützer in letzter Zeit wieder auf Bürger, die diese Verordnung missachten und sich mit Nichtwissen herausreden wollen. Doch Unwissenheit schütze nicht vor Strafe, betont Christa Becker. Ein Verstoß gegen die Verordnung werde mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro geahndet. Der Appell der Tierschützer: „Lassen Sie Ihre Katzen kastrieren und kennzeichnen. Wälzen Sie Ihre Verantwortung nicht auf ehrenamtliche Tierschützer ab, die sowieso am Limit sind.“