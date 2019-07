Am 26. Juli ist Eröffnung : Erkrather Tafel zieht in ein neues Domizil

Jürgen Mann (Vorsitzender) und Beate Wirth sowie viele weitere Helfer der Tafel haben viel Arbeit in die neuen Räume an der Bahnstraße gesteckt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath In nur zwei Wochen wurden die Räume des ehemaligen Kaiser’s-Supermarktes für diese Zwecke umgestaltet.

Weil die alte Realschule an der Schmiedestraße nach den Sommerferien als Ersatzschule für die Kinder der abgebrannten Grundschule Sandheide genutzt wird, musste die Tafel ihre Ausgabestelle dort kurzfristig räumen. Ersatz konnte an der Bahnstraße in Alt-Erkrath gefunden werden: Heute öffnet die Tafel erstmalig ihre neuen Türen. Es werden dringend noch ehrenamtliche Helfer gesucht.

Fünf Jahre ist es her, dass das Lebensmittelgeschäft Kaiser’s seine Filiale geschlossen hat, seitdem gab es Leerstand an der Bahnstraße 17 in Alt-Erkrath. Nun aber hat der Verein „Die Tafel“ die riesige Verkaufsfläche angemietet. Gerade mal zwei Wochen hatten die Ehrenamtler Zeit, die in die Jahre gekommenen Räume neu zu gestalten.

Info Tafel versorgt rund 1000 Kunden Die Tafel Erkrath muss aus dem ehemaligen Realschulgebäude ausziehen, damit dieses bis zu Beginn des kommenden Schuljahres für die Schüler der abgebrannten GGS Sandheide zur Verfügung stehen kann. Die erste Ausgabe ist am Freitag, 26. Juli in der neuen Ausgabe in der Bahnstraße 17 (ehemals Kaisers) in Alt-Erkrath zu den selben Zeiten wie bisher: dienstags und freitags ab 11 Uhr, Neuanmeldungen von 10 bis 10.30 Uhr. Der Verein versorgt rund 1000 berechtigte Menschen in Erkrath mit Lebensmitteln. Sie sucht sehr dringend noch Helfer für die Warenausgabe und die Fahrdienste. Kontakt: info@tafel-erkrath.de.

„Es war wirklich mehr Sanierung als Renovierung“, erklärt Tafelmitglied Hans Dieter Hack, der sich mit viel Einsatz und Akribie um die Baustelle vor Ort gekümmert und Handwerksbetriebe beauftragt hat. „Die Elektrik musste beispielsweise neu gemacht werden. Ich bin unendlich froh darüber, dass wir Fachbetriebe gefunden haben, die wirklich so kurzfristig für uns da waren und einfach Toparbeit geleistet haben. Das ist nicht selbstverständlich.“

Entstanden ist ein lichtdurchfluteter, moderner Großraum, aufgeteilt in eine geräumige Wartezone mit unzähligen Sitzmöglichkeiten direkt an der großen Glasfront zur Fußgängerzone hin, die aber aus Diskretionsgründen mit Milchglasfolie beklebt ist. Es gibt einen Anmeldebereich und jede Menge Platz für die im Karree angelegte Ausgabe der Lebensmittel.

„Hier, das sind unsere Kühltheken“, erläutert Vorstandsvorsitzender Jürgen Mann und zeigt auf zwei große gläserne Truhen, „hier gibt es Wurst und Käse und hier vorne“, er weist auf eine lange Tischreihe, auf der unzählige leere grüne Kisten stehen, „gibt es dann ab sofort Obst, Gemüse, Kartoffeln und Zwiebeln.“

Dort, wo früher die Fleisch- und Käsetheke von Kaiser’s war, schmücken noch alte bunte Fliesenwände den Raum. Alles wirkt großzügig, hier muss sich niemand auf die Füße treten. „Das Problem haben wir aber sowieso nicht, weil wir unsere Kunden zeitlich so bestellen, dass sie maximal mit zwanzig Personen gleichzeitig ihre Ware auswählen. So vermeiden wir nicht nur Gedränge, sondern auch lange Wartezeiten und Frustration“, weiß der 76-Jährige, der die Tafel gemeinsam mit Dr. Beate Wirth (80) bereits seit 2009 leitet.

Letzte Glühbirnen werden eingeschraubt, eine Helferin sortiert noch T-Shirts in der Second-Hand-Kleiderecke, unten im Keller checkt ein Handwerker noch einmal die Kühlungen. „Wo sind die Einsatzpläne für diese Woche?“, möchte ein Fahrer wissen. Soweit aber ist alles vorbereitet für den ersten Ausgabetag in den neuen Räumen.

Für viele Kunden wird das erstmal eine große Umstellung bedeuten. „76 Prozent unserer Kunden kommen aus Hochdahl, nur 22 Prozent kommen aus Alt-Erkrath, die restlichen zwei Prozent aus Unterfeldhaus. Die Hochdahler sind natürlich nicht begeistert, sie müssen nun mit dem Bus fahren oder mit der S-Bahn, aber was sollen wir machen? Die meisten haben ja Gott sei Dank ein Sozialticket“, weiß Jürgen Mann, für den eh klar ist: der Umzug in die Räume an der Bahnstraße ist nur eine Zwischenlösung.

Denn: gemeinsam mit anderen gemeinnützigen Organisationen hatte die Tafel bereits vor Jahren das Forum Sandheide gegründet, mit dem Ziel, langfristig alle Beteiligten (darunter unter anderem der SKFM) räumlich unter ein Dach zu bringen.

Dem Antrag auf Förderung nach dem Sozialförderungsgesetz wurde stattgegeben, 90 Prozent der Kosten werden von Land und Bund übernommen. Auch ein geeignetes Gebäude (ehemalige Hauptverwaltung des Edelstahlexperten Aperam an der Hildener Straße) mit großer Halle ist gefunden und wurde von der Stadt gekauft. Im September soll im Haupt- und Finanzausschuss das weitere Vorgehen beschlossen werden.