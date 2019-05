Sporthalle Rankestraße : Taekwon-Do-Club wird 40

Am kommenden Samstag, 25. Mai, wird ab 12 Uhr in Hochdahl gefeiert.

(RP) 1979 war der Verein von einer Handvoll Sportlern gegründet worden, die eine noch sehr junge Sportart in Erkrath bekannt machen wollten: Taekwondo, eine aus dem japanischen Karate entwickelte koreanische Kampfkunst. Am Anfang trainierten Jugendliche und Erwachsene, später kamen die Kinder dazu. Das führte dazu, dass sich der Verein vor allem dem Vollkontakt-Wettkampf bei den Kindern und Jugendlichen widmete. Nach dem Rückgang der Vollkontakt-Turniere und der Wettkampfsportler richtete sich der Verein neu aus, setzte nun auf Breitensport und nahm Formentraining, Formenwettkampf, Selbstverteidigung und DAN-Vorbereitung (Schwarzgurt) in sein Angebot auf. Dadurch kamen wieder mehr ältere Sportler dazu. Die Jüngsten sind gerade einmal vier Jahre alt, nach oben ist die Altersgrenze offen. Es legen derzeit immer wieder Sportler ihre Prüfungen ab, die schon älter als 60 sind. „Viele Mitglieder sagen, dass es die tolle Atmosphäre im Verein ist, die sie immer wieder zum Training zieht“, sagt Club-Sprecher Boris Paul.

Gefeiert wird das Jubiläum am Samstag, 25. Mai, mit Ansprachen, Essen, Getränken und Hüpfburg in der großen Turnhalle des Gynasiums an der Rankestraße in Hochdahl. Beginn ist um 12 Uhr, ab 13 Uhr gibt es Vorführungen und ab 14.30 Uhr wird Schnuppertraining angeboten.