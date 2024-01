Erkrather von Stieftochter angeklagt 52-jähriger wegen Missbrauchsvorwurf vor Gericht

Tatsächlich werfen die Umstände der von der 18-Jährigen erhobenen Vorwürfe etliche Fragen auf, die nun in der Beweisaufnahme geklärt werden müssen. In der Badewanne, auf der Couch, im Bett: In der Anklageschrift ist von mehreren sexuellen Übergriffen die Rede, die der Angeklagte vehement bestreitet. Stattdessen erzählt der 52-Jährige aus einem Familienleben als Patchwork-Familie, das bis zur Auswanderung nach Kanada normal gelaufen sei. Seine Stieftochter sei jedoch schon vorher auffällig gewesen, als Zehnjährige soll sie einer Schulkameradin in einer Whatsapp-Gruppe mit dem Tod gedroht haben. Außerdem habe es eine Situation in der Badewanne gegeben, in der er mit seinem gerade geborenen Sohn gebadet habe. Als seine Frau den Jungen aus der Wanne genommen habe, soll die Stieftochter ihn in den Penis gebissen haben. Er habe sofort mit seiner Frau über den Vorfall gesprochen, auch die Hebamme hätten sie dazu befragt. Die habe abgewunken und gesagt, es könne schon sein, dass sich ein Geschwisterkind zurückgesetzt fühlen würde. Man solle das nicht so ernst nehmen.