Justiz in Erkrath Erkrather steht wegen Kokainhandels vor Gericht

Einem weiteren Mitangeklagten wird vorgeworfen, Scheinfirmen zur Entgegennahme der als Kaffee getarnten Lieferungen aus Kolumbien gegründet zu haben. Im November soll einer der Angeklagten aus Kolumbien eine Tauchbrunnenpumpe an die Mitangeklagten in Deutschland versendet haben, in der sich ein Metallzylinder mit 15 Kilogramm Kokain verborgen haben soll. Die Sendung war am Flughafen Bogotá kontrolliert und sichergestellt worden.