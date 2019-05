Service : Erkrather Stadtwerke laden E-Bike-Akkus kostenlos auf

Foto: dpa/Roland Weihrauch

Erkrath (RP) Mit einer neuen Lademöglichkeit für Elekro-Fahrräder (E-Bikes) wollen die Erkrather Stadtwerke Fahrradfahrer unterstützen und das grüne Leben in der Stadt vorantreiben. Sowohl bei den Stadtwerken an der Gruitener Straße 27 als auch im Neanderbad an der Hochdahler Straße 145 können Kunden jetzt während der Öffnungszeiten den Akku ihres E-Bikes kostenlos aufladen lassen, informieren die Stadtwerke.

