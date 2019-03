RP-Aktion : Spielplatz hat eine neue Attraktion

Von links: Luana (11), Tim (10), Raya (8) und Marlene (9) haben das neue Angebot schon getestet und sind begeistert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Am Wochenende wurde an der Eduard-Daelen-Straße ein neues Klettergerüst eingeweiht. Ausgewählt und entwickelt wurde es unter anderem durch Auswertung eines Malwettbewerbs von RP und Stadt Erkrath.

Lisanne strahlt bis über beide Ohren. „Ich freue mich so sehr, dass ich gewonnen habe“, sagt die Sechsjährige fröhlich und öffnet den nagelneuen schwarzgelben RP-Rucksack. „Den habe ich bekommen und das ist alles drin: Buntstifte, Frisbee-Scheiben, Bücher und eine gelbe Kappe, das ist gaaanz toll! Eine Frisbee-Scheibe gebe ich meinen kleinen Bruder ab.“

Lisanne ist eine von fünf Gewinnern des Malwettbewerbs rund um das neue Klettergerüst, das nun endlich offiziell auf dem kleinen Spielplatz inmitten der gepflegten Wohngegend eingeweiht wird: groß und bunt ist es, grün, gelb, rot, grau und es bietet für Kinder zwischen drei und acht viele tolle Möglichkeiten: es gibt zwei Rutschen, eine kleine Kletterwand, ein Motorikspiel, einen Tunnel, ein Wackelseil.

Info Stadt sucht noch Paten für die Plätze Rund 80 Spielflächen gibt es in der Stadt, darunter 54 Spielplätze, 14 Bolzplätze, zwei Skateranlagen und die Schulhöfe. Es werden nach wie vor dringend Spielplatzpaten gesucht. Kontakt Telefon 0211 2407-5143 oder Mail an nicole.pauli@erkrath.de, Fachbereich Jugend.

Zwar ist es an diesem Morgen so windig, dass die Mitarbeiter vom RP-Veranstaltungsteam zeitweise ihren sonnengelben Zeltpavillon an den Stangen lieber festhalten. Trotzdem ist die Stimmung entspannt und fröhlich, als Bürgermeister Christoph Schulz gemeinsam mit einigen Kindern vom Kinderparlament das obligatorische, um das Spielgerät gespannte Band durchschneidet.

„Mit solchen Spielgeräten möchten wir, dass unsere Spielplätze noch besser von den Kindern angenommen werden“, lässt Christoph Schulz die zahlreichen Familien wissen, deren Kinder sich aufgeregt auf das Klettergerüst stürzen, um es in all seinen Details zu erforschen. Julius widmet sich direkt den Schiebern an der Motorikwand. „So geht das“, erklärt der Fünfjährige einem kleinen Mädchen, das mit großen Augen staunend daneben steht. Auch Marlene hat schon alles genauestens getestet. Ihre Wertung: „Schon toll, aber ich bin eigentlich schon zu groß dafür.“

Marlene ist, wie auch Tim, Luana und Raya, Mitglied im neu gegründeten Kinderparlament, in Arbeitskreisen beschäftigen sie sich mit allen Themen die Kinder betreffen: von Schultoiletten über Umwelt bis eben zu Spielgeräten. „Ich fände es gut, wenn wir auf den Spielplätzen mehr Angebote für ältere Kinder wie mich hätten“, erklärt Tim.

Anna Caspar beobachtet das Geschehen auf dem kleinen Spielplatz: Ein kleines Kind wird auf der Schaukel unermüdlich von seiner Mama angeschubst, ein Papa wippt mit seinen beiden Kindern, am Stand der Rheinischen Post werden kleine Wurfspiele gemacht und Gewinne verteilt: gelbe Quitscheentchen, bunte Becher, Stifte, es gibt Kaffee und Kekse. „Ich freue mich richtig über das neue Spielgerät“ schwärmt die städtische Mitarbeiterin,“ wir hatten ja durch den Malwettbewerb viele Zusendungen bekommen, die uns gezeigt haben was die Kinder sich wünschen, eben etwas zum Klettern, vielseitig und mit Herausforderungen.“