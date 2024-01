Freizeit in Erkrath Spielplätze sollen inklusiver werden

Auf Erkrather Spielplätzen hat sich in Sachen Modernisierung schon einiges getan. Im vergangenen Jahr sind zum Beispiel die Spielplätze am Hochscheuer Weg und am Kalkofer Busch auf Vordermann gebracht worden, beide unter Einbeziehung der vom Kinderparlament geäußerten Wünsche. Für den Spielplatz Gretenberg sind Veränderungen in Planung und bereits 2022 ist am Stadtweiher eine komplett überarbeitete und erweiterte Freizeitfläche für alle Generationen an den Start gegangen.