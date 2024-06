Aufwachsen in Erkrath Spielesommer und Freizeitspaß für Ferienkinder

Was genau wann und wo los ist steht im Spielesommer-Kalender, der am Quartiersbüro am Sandheider Markt ausliegt und auch online unter www.erkrath.de/spielesommer-sandheide abrufbar ist. Die meisten Angebote finden nachmittags von 14 bis 16 Uhr statt, in der ersten Ferienwoche gibt es aber auch ein paar Aktivitäten an Vormittagen. Der Spielesommer wird an fünf Orten in der Sandheide angeboten: Am Sandheider Markt, auf den Spielplätzen am Eichendorffweg und an der Immermannstraße, auf dem Bolzplatz am Kinderhaus Sandheide sowie rund um den Bauwagen des Naturcamps gegenüber der Sandheider Straße 43.