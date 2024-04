Quartiersarbeit SPD: In Sandheide ist noch viel zu verbessern

Die Sozialdemokraten haben einen großen Teil ihrer Wählerschaft in Hochdahl und entscheidend dazu beigetragen, dass Erkrath überhaupt am Landesförderprogramm teilnimmt. Zu viel Verwaltungsaufwand und dann muss die Stadt ja auch noch selbst eine erhebliche Summe dafür in die Hand nehmen – Geld, das dann anderswo fehle, hieß es damals zum Beispiel von der CDU. Doch Grüne und BmU zogen mit der SPD an einem Strang und die Teilnahme war schließlich gegen den erheblichen Widerstand von CDU und Bürgermeister durchgesetzt worden.