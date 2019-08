Erkrath : SPD sorgt sich um die Kita-Planung der Stadt

Immer mehr Kinder werden in Kitas betreut und die Eltern drängen auf Betreuungsplätze. Foto: dpa/Christian Charisius

Erkrath (hup) Die Arbeiten zur Reaktivierung des alten Schulgebäudes an der Schmiedestraße und der Ersatz für die abgebrannte Kita Kempen binden derzeit viel Verwaltungskraft (RP berichtete). Die SPD geht davon aus, dass die Stadt die Politik in der Jugendhilfeausschuss-Sondersitzung am 19. September informiert, und mahnt an: Neben diesen Arbeiten und der Realisierung der Feuerwehrneubauten dürfe das Abarbeiten anderer großer Aufgabenbereiche wie der Förderprojekte der Sozialen Stadt und der weiteren Kindertagesstättenbauten nicht ins Hintertreffen geraten.

