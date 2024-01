Erkrath Sozialkaufhaus steht auf der Kippe: Petition gestartet

Für BmU-Fraktionschef Bernhard Osterwind wäre der Verlust von „Rundum“ ein harter Schlag in Zeiten, in denen das gesamte Haus unter Leitung des SKFM eigentlich noch an Bedeutung gewinne. „Menschen mit kleinem Geldbeutel und Menschen mit Sinn für ressourcenschonenden Einkauf werden hier bedient. In Zeiten höchster Energiepreise und Grundsteuererhöhungen ein umso wichtigeres Haus“, so Osterwind.