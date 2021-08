Klimawandel : Solar-Initiative will mit Bürgern diskutieren

Erkrath Die überparteiliche Initiative zum Ausbau der Photovoltaik in Erkrath lädt interessierte Bürger zu einem ersten öffentlichen Treffen ein. Ziel der Aktiven ist es, den Ausbau der Photovoltaik drastisch zu beschleunigen.

(RP) Stattfinden soll es am Freitag, 3. September, um 18 Uhr im Frankenheimsaal des Erkrather Kaiserhofes, Bahnstraße 16 (gegenüber vom S-Bahnhaltepunkt Alt-Erkrath). Christian Mildenberger, Geschäftsführer des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW, wird mit einem kurzen Referat in das Thema einführen. Im Anschluss werden der Landtagsabgeordnete Christian Untrieser und Vize-Bürgermeister Marc Göckeritz über die Vorarbeiten der Initiative, die möglichen rechtlichen Organisationsformen sowie Überlegungen zu den nächsten Schritten informieren. Im Mittelpunkt des Abends, für den Ratsmitglied Peter Knitsch die Moderation übernommen hat, soll das Gespräch und die Diskussion mit den Bürgern stehen. Ziel der Initiative ist es, den Ausbau der Photovoltaik in Erkrath in den nächsten Jahren drastisch zu beschleunigen und dadurch das Ziel der Stadt, möglichst bald CO2- neutral zu werden, zu unterstützen. 2011 hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW errechnet, dass bei voller Ausnutzung der möglichen Flächen 70 bis 80 Prozent des Energiebedarfs in Erkrath durch Sonnenenergie gedeckt werden könnten. Bisher gibt es aber nur 434 Anlagen, was etwa drei Prozent der potenziellen Fläche entspricht.