Belastung für den Bauhof : Bürger sind genervt von Vandalismus am Hausmannsweg

Erkrath (RP) Es habe ja niemand etwas dagegen, wenn Jugendliche sich dort abends treffen und gemütlich zusammensitzen, betont Erkraths Vize-Bürgermeisterin Regina Wedding – aber immer wieder gebe es Anlass zur Beschwerde wegen Vandalismus am oberen Hausmannsweg, weil zum Beispiel Bänke mutwillig zerstört würden.

Dieser Weg entlang der Felder vorbei an der Sternwarte sei ein wunderschöner Rundweg mit Weitsicht bis nach Köln in schöner Landschaft. Gerade ältere Mitbürger ruhten sich gerne auf ihrem Rundgang auf den Bänken aus, um sich an Landschaft und Aussicht zu erfreuen. „Es ist wirklich sehr ärgerlich, dass dies alles seit einiger Zeit durch einige Mitbürger, die meinen, ihre Umgebung verschandeln zu müssen, mutwillig zerstört wird. Ganz abgesehen von der zusätzlichen Arbeit des Bauhof-Teams, das immer wieder außer der Reihe die Papierkörbe leeren, die Glasscherben entfernen und die Bänke reparieren muss. Es ist auch eine große Zumutung und Gefährdung für die Mitarbeiter der dort ansässigen Firma Selders, die bei ihrer täglichen Arbeit in die Scherben greifen“, unterstreicht Wedding.