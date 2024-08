Bildung in Erkrath Erkrather Schule wird Teil des neuen Startchancen-Programms

Grundlage für die Auswahl der Schulen in NRW war der sogenannt Schulsozialindex. Danach sind Grundschulen mit den Sozialindexstufen 6-9 und weiterführende Schulen mit den Sozialindexstufen 7-9 in das Programm aufgenommen. Aus dem Startchancen-Programm erhält das Land NRW über die Laufzeit von zehn Jahren insgesamt rund 2,3 Milliarden Euro vom Bund und investiert seinerseits bis zu demselben Umfang in die gezielte Unterstützung der landesweit ausgewählten rund 900 Schulen.