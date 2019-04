Erkrath : Schützen feiern für guten Zweck

Erkrath Sie laden für den 1. Mai auf den Gerberplatz ein. Erlös geht an einen Kindergarten.

Als Höhepunkt wird eine Biathlonstrecke angeboten, bei der die Besucher auf Zeit laufen und mit einem ungefährlichen Lichtpunktgewehr schießen müssen, das auch für Kinder geeignet ist. Es gibt Preise und Pokale in verschiedenen Altersklassen zu gewinnen. Auf dem Hochstand wird darüber hinaus für Erwachsene Schießen auf zwei Holzvögel angeboten.

Für die Kleinsten steht Kinderschminken und Basteln auf dem Programm. dazu gibt es Verkaufsstände für Grillgut und Getränke. „Der Wetterbericht sagt freundliche 19 Grad und einige Sonnenstunden voraus, so dass einem schönen Tag draußen nichts entgegensteht“, so die Ankündigung der Schützen. Der Gewinn der Veranstaltung werde zur Unterstützung des Kindergartens eingesetzt, zu dem das Königspaar eine besondere Beziehung hat: Michael Wodicka ging dort, wie auch seine Eltern, in den Kindergarten.