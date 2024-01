Erinnerungskultur Schüler putzen die Stolpersteine in Erkrath

Mit sogenannten Stolpersteinen wird in vielen Städten an das Schicksal jener Menschen erinnert, die in der Zeit des Nationalsozialismus (1933 bis 1945) verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Bei den Stolpersteinen handelt es sich um kleine quadratische Tafeln aus Messing, die mittels Hammer und Schlagbuchstaben beschriftet wurden. Sie sind auch in Erkrath vor jenen Häusern zu finden, in denen die Opfer des NS-Regimes zuhause waren.