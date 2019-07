Stadthalle : Schüler machen Theater gegen Mobbing

Für die Darbietung der Mädchen und Jungen des Gymnasiums am Neandertal gab es von den rund 200 Zuschauern viel Applaus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

ERKRATH (tpp) „Kinder können grausam sein“ – ein altes Sprichwort, das die vielzitierte Unschuld von Menschen unter 14 Jahre in Frage stellt. Wahrscheinlich hat jeder in seiner Schulzeit Ausgrenzung, Hänseleien oder andere Abneigungsbekundungen erlebt – ob als Opfer, Täter oder Beobachter.

Früher sprach man von „fertigmachen“, später wurde mit „Mobbing“ ein Fachbegriff gefunden, der sich auch bei Erwachsenen anwenden lässt. Der Theaterworkshop des Gymnasiums am Neandertal hat sich des Themas angenommen und ein musikalisches Theaterstück einstudiert.

„Die Geschichte ist frei von den Schülern improvisiert und erfunden worden“, erläutert Lehrerin Maren Hütter. Jetzt ist das Stück mit dem Namen „In and Out“ in der Stadthalle an der Neanderstraße uraufgeführt worden. Viele Mitschüler, Freunde, Eltern und Lehrer – insgesamt gut 200 Zuschauer – verfolgten die Darbietung. Im Applaus schwang auch der Stolz auf die eigenen Kinder und Freunde mit, und besonders die Gesangseinlagen wurden stürmisch bejubelt. Als thematische Ergänzung wurde die „fiftyfifty“-Ausstellung „Karikaturen gegen rechts“ im Foyer der Stadthalle mit einbezogen.