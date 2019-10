Alt-Erkrath : Erkrather Schüler erobern die Art-Fabrik

Erkrath Die verwaiste Halle an der Schlüterstraße mausert sich zum Kultur- und Begegnungszentrum. Bis Ende des Jahres kann sie noch besucht werden, dann rücken die Abrissbagger an.

Wie an rund 800 anderen Orten in ganz Deutschland öffnete jetzt auch die „Art-Fabrik“ in der Schlüterstraße ihre Türen für die Aktion „Türen auf mit der Maus“. Und zahlreiche Kinder und Jugendliche kamen allein oder mit ihren Eltern, um zu schauen, aber auch, um selbst tätig zu werden oder zu erfahren, wie man eine Ausstellung organisiert.