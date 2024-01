Erkrath und das Meer Erkrather schnitzt Kunst für die „boot“

(hup) Mal wieder in heimatliche Gefilde taucht derzeit Christian Peter ein, Jahrgang 1962, in Düsseldorf geboren und in Alt-Erkrath groß geworden. 1982 hat er am dortigen Gymnasium Abitur gemacht. Als freischaffender Künstler (Malerei und Holzschnitte) lebt er seit längerer Zeit in Hamburg, der Stadt an der Elbe mit dem großen Hafen für große Schiffe. Da liegt es nahe, dass Christian Peter jetzt mal auf der Messe boot in Düsseldorf ausstellt, zumal seine Werke sozusagen ins Bild passen: Ihn interessieren die Gegensätze von Natur (Meer) und Zivilisation (Schiff), Bewegung und Veränderung (Wellen), Verlassen und Ankommen, Ort und nicht-Ort. In mehrfarbigen Holzschnitten abstrahiert er die Wirklichkeit durch reduzierte Formensprache und Farben, die sich vom Realen lösen. Das Medium des Holzschnittes ermöglicht ihm eine vielfache Überlagerung der Farben, die auch zweidimensionalen Motiven eine besondere Tiefe verleiht. Mehr darüber in Halle 7 auf der „boot“ (bis 28. Januar).