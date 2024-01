Spendenaufruf Erkrather sammeln Spenden für Senai (10)

So zeigt der Blick in das afrikanische Eritrea, dass Menschen, die dort an lebensbedrohlichen Erkrankungen leiden, überhaupt keine Aussicht auf Heilung haben, sondern mit der Diagnose eine Todesnachricht erhalten. So erging es auch Senai (10), bei dem ein sehr seltener, schnell wachsender Tumor im Gehirn diganostiziert wurde, der in seiner Heimat nicht operiert werden kann. Der Junge leidet unter starken Schmerzen, weil es auch keine Mittel gibt, die bei dieser Art von Schmerzen Linderung bringen. Senai ist inzwischen linksseitig komplett gelähmt – und wird sterben, wenn er nicht in Land gebracht werden kann, in dem diese Operation samt anschließender Reha von Spezialisten ausgeführt werden kann.