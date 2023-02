Spendenaktion gestartet Erkrather sammeln für schwer kranken Freund

„Ziemlich beste Freunde“ wie in dem gleichnamigen Film sind auch Cartouche Quetin und Rico Hannemann. Die beiden Familienväter kennen sich bereits aus der Schulzeit, sie besuchten gemeinsam die Erkrather Realschule. Echte Kumpels wurden sie dann als Fußballer, die in verschiedenen, auch Erkrather Vereinen spielten. Job und Familie ließ den jungen Männern dann aber keine Zeit mehr für ihr Hobby: Cartouche arbeitet als Restaurantleiter in der Filiale einer internationalen Hotelkette im Düsseldorfer Medienhafen, Rico in einer Hochdahler Praxis als Physiotherapeut. Vor zwei Jahren erhielt Cartouche (35) dann die Diagnose, die sein Leben total auf den Kopf stellte: Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS.