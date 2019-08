Erkrath : Sängerbund lädt zur Chormatinee ins Kurhaus ein

Mit Freude bei der Sache: Der MGV Sängerbund beim Konzert. Foto: Dietrich Janicki

Erkrath (RP) Für kommenden Samstag, 31. August, 11 Uhr, lädt der MGV Sängerbund 1882 zu einer Chormatinee am Kurhaus in der Bahnstraße 18 in Alt-Erkrath ein. Unter der musikalischen Leitung von Elisabeth Fleger, die bereits seit vielen Jahren die Chorleiterin der beiden mitwirkenden Erkrather Chöre ist, wollen der Frauenchor Erkrath 1997, der Hochdahler Männergesangverein 1909 sowie der MGV Sängerbund 1882 dem Publikum ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm bieten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit einer bunten Mischung aus Volksmusik, Schlagern sowie bekannten internationalen Melodien soll zum Mitsummen und Mitsingen eingeladen werden. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein, versprechen die Sänger. Der MGV Sängerbund ist durch sein langes Bestehen auch über die Stadtgrenzen von Erkrath hinaus bekannt und nimmt jedes Jahr verschiedene Auftritte in und um Erkrath wahr.