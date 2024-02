AfD im Visier Erkrather Rat zeigt Flagge gegen rechts

Mit den Stimmen von CDU, Grünen, SPD, BmU, FDP und Linke hat der Rat der Stadt Erkrath in seiner jüngsten Sitzung eine Resolution gegen Rechtsextremismus verabschiedet. Darin begrüßt der Stadtrat den breiten gesellschaftlichen Widerstand gegen die aufgedeckten Pläne der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) und ihres rechtsextremen Netzwerks, in denen die Deportation in Deutschland lebender Menschen geplant wurde. Die AfD und ihre Sympathisanten benutzen dafür den verharmlosenden Begriff „Remigration“, der daraufhin von Sprachwissenschaftlern zum Unwort des Jahres gekürt worden war.