Sicherheit im Straßenverkehr Radler wünschen sich mehr Piktogramme

Seit die Stadt an ausgewählten Straßen, etwa auf der Kreuzstraße in Alt-Erkrath oder der Sedentaler Straße sowie Sandheider Straße in Hochdahl, die Radwegebenutzungspflicht aufgehoben und entsprechende Übergänge zwischen Fahrbahn und Radweg hergestellt hat, kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Radfahrern und Autofahrern, berichtete jetzt eine Radlerin dem Stadtrat. Vielen Autofahrern sei der Wegfall der Wegenutzungspflicht offenbar nicht bekannt und Radlern würde des öfteren und teils sehr unfreundlich signalisiert, dass sie auf der Straße nichts zu suchen hätten. Zu diesem Zweck werde auch schon mal sehr haarscharf am Radelnden vorbei überholt, was zu brenzligen Situationen führen könne.