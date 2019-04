Ausflug : Radler laden für Sonntag zur Panorama-Tour ein

Erkrath (RP) Zu einer Fahrt über den Panorama-Radweg Niederbergbahn lädt der ADFC Erkrath für kommenden Sonntag, 14. April, ein. Ab 10 Uhr wird dort die Saison mit einem Aktionstag eingeläutet. „Wir schließen uns dem ADFC Haan zu einer Tour ab Haan über den kompletten Panorama-Radweg nach Essen-Kettwig an.

Es geht an der Ruhr entlang nach Essen-Kupferdreh und zurück mit der S9 nach Vohwinkel und mit der S8 weiter nach Erkrath“, informieren die Erkrather Radler. Die Strecke (zirka 60 Kilometer) ist bis Wülfrath hügelig. Los geht es um 9.15 Uhr am Neuenhausplatz, Abfahrt ab S-Bahnhof Millrath am P&R-Platz um 9.45 Uhr. Kontakt: Telefon 0151 15780837. Kosten: für Nicht-Mitglieder vier Euro, die Bahnfahrt kostet extra.