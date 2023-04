Erkrather erfolgreich bei Wettbewerb Preis gewonnen: Ian (17) rappt gegen das Rauchen

Die NRW-Initiative „Leben ohne Qualm“ (LoQ) lädt regelmäßig zur Teilnahme an einem landesweiten HipHop-Wettbewerb für das Nichtrauchen ein. Diesmal konnte sich ein junger Erkrather einen Preis sichern: Mit seinem autobiografischen Song „Phönix aus der Asche“ erreichte Ian Zupan (17), der sich „Irish“ nennt, den dritten Platz. Ian erzählt in seinem selbst komponierten und getexteten Lied „Phönix aus der Asche“ seine persönliche Rauchergeschichte. Es begann mit 13, wie bei vielen anderen auch, auf dem Pausenhof. Was der Zigarettenkonsum seinem Körper antut, spürt er erst später, beginnt daraufhin zu boxen und schafft es, sich durch den Sport vor der Sucht und den körperlichen Schäden zu retten. „Ich hab spät die Folgen gespürt und jetzt ist es raus, ich werd nie wieder verführt“, heißt es in seinem Song. Heute habe er eine Topkondition und möchte mit seinen Erfahrungen andere Jugendliche warnen, sagt der junge Mann. „Guter Rap, gutes Timing, Flow nice, Hook klasse. Weiter so!“, lobte die Jury. Auch in den Kommentaren zu seinem Song gab es viel Applaus, sogar mit Verweisen auf Rap-Größen wie Bushido und Capital Bra. Als Preis für seinen Einsatz gab es für Irish einen Elektronik-Gutschein im Wert von 120 Euro. Teilgenommen haben mehr als 100 Jugendliche, geehrt wurden 28 Gewinner, ausgewählt von einer Jury aus jungen Musikern, Musikdozenten und DJ. Den Gewinnern winken Preise im Gesamtwert von 3500 Euro: Gutscheine für Elektronik und Bekleidung sowie Wertgutscheine für Schulklassen und Jugendgruppen. Der HipHop-Wettbewerb zum Thema „Nichtrauchen“ ist am 1. April in die nächste Runde gegangen. Die NRW-Initiative „Leben ohne Qualm“ lädt Schulklassen, Gruppen und Einzelpersonen zum Mitmachen ein. Mehr unterwww.loq.nrw.de/hiphop/.