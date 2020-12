Hauptausschuss in Erkrath : Politik streitet über neue Hundesteuer

Info

Im Haupt- und Finanzausschuss wurde nicht nur über die Hundesteuer diskutiert, sondern auch über die künftige Entwicklung der „Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen von Kindern und Tagespflege“ gesprochen.

Im Kita-Jahr 2021/22 werden diese Beiträge um 1,5 Prozent erhöht und ab 2022/23 dann wieder jährlich um 2 Prozent, wie in der Satzung von 2016 festgelegt.

Statt einer Erhöhung wie in den übrigen Gebührensatzungen (zum Beispiel in den Bereichen Stadthallennutzung, Rettungsdienst und Standesamt) liegt hier also eine Entlastung vor, mit der die Stadt den Eltern entgegenkommen will.