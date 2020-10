Erkrath : Stadtrat: Politik sorgt sich um die Schulen

Erkrath Die SPD will wissen, welche Ergebnisse zur Untersuchung der Landesregierung über die Luft-/Belüftungssituation der Schulen in Erkrath vorliegen. Die Grünen fordern die Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten.

(hup) Für die Ratssitzung am 3. November hat die SPD bei Bürgermeister Christoph Schultz den Wunsch angemeldet, über den Stand der Pandemielage in Erkrath informiert zu werden – und insbesondere auch darüber, wie es um die WLAN-Ausstattung der Schulen, die Auslieferung/den Einsatz der technischen Geräte für Schüler, Lehrer und Schulräume bestellt und ob die einzusetzende Software da ist. Darüber hinaus interessiert die SPD, welche Ergebnisse zur Untersuchung der Landesregierung über die Luft-/Belüftungssituation der Schulen in Erkrath vorliegen, welche Räume durch Öffnen der Fenster gelüftet werden können und in wie vielen Räumen und Hallen das nicht geht. Und hat die Verwaltung für diese Räume bereits andere Vorkehrungen zum Luftaustausch getroffen, zum Beispiel Raumluftgeräte bestellt, fragt Detlef Ehlert stellvertretend für seine Fraktion. Auch die Grünen haben bereits beantragt, dass die Stadt so schnell wie möglich mobile Luftreinigungsgeräte für die Schulen beschafft. Wie bei den Grünen engagierte Lehrerinnen berichten, entsteht durch die Lüftpflicht um Unterricht „nicht nur eine teilweise unzumutbare Zugluft, sondern durch die starke Abkühlung der Klassenräume auch eine nicht tragbare Lernatmosphäre für die Lernenden und die Lehrkräfte“. Mobile Luftreiniger könnten helfen, das Stoßlüften weitgehend auf die Pausen zu reduzieren.