Umsetzung des Ratsbeschlusses verzögert sich : Politik kritisiert Rheinbahn wegen Verschiebung

Erkrath Die Buslinie 780 wird wohl erst ab Ende April die Fahrt zwischen Hochdahl über Unterfeldhaus nach Düsseldorf vereinfachen.

(hup) Die für dieses Jahr geplante Taktverdichtung der Buslinie 780 wird wohl erst mit der Fahrplanumstellung am 20. April erfolgen, informiert die Stadtverwatung. Als Grund für die Verzögerung werden – nach Auskunft der Rheinbahn – umfangreiche Änderungen im Verkehrsnetz genannt. Um die Ressourcen bereitstellen zu können und einen optimalen Informationsfluss zu bieten, würden die einzelnen Maßnahmenpakete zu verschiedenen Zeitpunkten umgesetzt. Für Erkrath bedeutet dies, dass die Fahrt von Hochdahl über Unterfeldhaus nach Düsseldorf und zurück erst nach den Osterferien vereinfacht wird. Dann soll die Linie unter der Woche tagsüber im 20-Minuten-Takt fahren, in den Abendstunden sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils im 30-Minuten-Takt. Das entspricht teilweise einer Verdopplung des Angebotes, in Erkrath kommt man auf zusätzliche 85.000 Kilometer Busstrecke pro Jahr. Denn die Fahrgastzahlen hatten sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt, teilweise steigerte sich die Nachfrage bis an die Kapazitätsgrenze der Busse.