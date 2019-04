Alt-Erkrath : Politik diskutiert Feierabendmarkt

Erkrath Die Stadt sieht sich mit der Organisation überfordert. Vereine könnten einspringen.

(hup) Bekommt Erkrath wie von der CDU-Fraktion beantragt einen Feierabendmarkt in Alt-Erkrath? Das hängt wohl im Wesentlichen davon ab, ob sich eine Werbegemeinschaft und/oder Vereine finden, die eine solche Veranstaltung organisieren oder zumindest mit organisieren. Denn die Verwaltung hat bereits signalisiert, dass sie „mit der geringen Vorlaufzeit und in Anbetracht der weiteren in diesem Jahr anstehenden Aufgaben (Europawahl im Mai, Streetfood-Markt im Juni) weder in der Wirtschaftsförderung noch im Ordnungsamt Kapazitäten hat, die Feierabendmärkte in Eigenregie zu organisieren und durchzuführen“, heißt es in der Vorlage für den Wirtschaftsförderungsausschuss. Die im Stellenplan vorgesehenen Kapazitäten zur Begleitung von Märkten erlaubten es nicht, derzeit noch einen weiteren Markt zu organisieren. Auch die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes seien zu berücksichtigen. Würde die Stadt eine Firma mit der Organisation des Marktes beauftragen, müsste sie dafür 15.000 Euro berappen. In Heiligenhaus, wo sich ein solcher Markt bereits zur Freude der Bewohner etabliert hat, läuft die Organisation über das Ordnungsamt. Weil dies in Erkrath laut Verwaltung nicht möglich ist, würde „der Einbezug von Werbegemeinschaften und Vereinen zur Organisation eines Feierabendmarkts begrüßt“, schreibt die Stadt. Rückmeldungen gebe es aber noch nicht. Der Feierabendmarkt soll nicht nur Verkaufsstelle sein, sondern ein Ort zum Plaudern und Verweilen. Daher könnten, so der CDU-Wunsch, auch Bier- und Weinstände und eine kleine Bühne mit Livemusik aufgebaut werden, unter Einbindung lokaler Vereine. Der Ausschuss tagt am Mittwoch, 8. Mai, um 17 Uhr im Bürgerhaus Hochdahl.