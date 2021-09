Umstrittene Entscheidung : Politik beschließt kürzere Redezeit

Erkrath Drei statt wie bisher fünf Minuten dürfen Ratsmitglieder künftig Stellung nehmen. Dadurch sollen Wiederholungen und das Ausufern der Sitzungsdauer vermieden werden. BmU und Grüne waren gegen die Verkürzung.

Die SPD-Fraktion hatte daher den Antrag gestellt, die Redezeit in der Geschäftsordnung auf drei Minuten zu verkürzen. Natürlich sorgte auch das wieder für kontroverse Debatten. „Es ist viel passiert. Es nimmt mittlerweile Formen an, dass dieselben Vorträge und Diskussionen im Fachausschuss, im Hauptausschuss und dann noch einmal im Rat gehalten werden“, begründet Fraktionschef Detlef Ehlert den SPD-Antrag, den er selbst nur mit einigen Zweifeln unterstützt habe. Die Sitzungen würden zu lang dauern, wenn Argumente zu oft wiederholt und breit ausgeschmückt würden.

„Wenn wir uns selbst in Pandemiezeiten nicht kürzer fassen können, dann ist das schwierig“, so Ehlert. Schnell wurde deutlich, dass die Fraktionen der beiden Volksparteien wie so oft auf der derselben Seite standen. Die CDU stimmte der SPD zu, dass eine Verkürzung der Redezeit zumindest im Rat rechtlich zulässig und sinnvoll sei. „Der Rat ist ein Arbeitsgremium, kein Redegremium. Die Vorberatungen finden in den Ausschüssen statt“, sagte Jan Wiertz (CDU). Zudem gebe es ja auch noch die wöchentlichen Fraktionssitzungen, in denen die Parteien genug Zeit hätten, sich vorzubereiten und ihre Positionen abzustimmen.