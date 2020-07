Erkrath : Erkrather Patchwork-Ladies stellen ab 18. Juli wieder aus

Christina Richter in ihrem Reich aus schönen Stoffen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Auch das Coronavirus kann Christina Richter nicht stoppen: Am Samstag und am Sonntag findet ihre alljährliche Patchwork-Sommerausstellung statt. Für die Besucher ändert sich nicht viel.

Patchen kann süchtig machen – davor wurde Christina Richter am Anfang ihrer Patchwork-Karriere gewarnt. Wahre Worte, wie die Erkratherin 25 Jahre später schmunzelnd feststellt. Die 66-Jährige zeigt gemeinsam mit ihrer Freundin Ingrid Gröbe wieder Handgemachtes wie Decken, Tischdecken, Sets, Kissen, Taschen und mehr. An allen Wänden und auf allen Tischen in ihrem Laden „Patchwork & Quilts“ finden sich Gepatchtes und Gestricktes, Wolle und Stoff, strahlen Farben und wecken verschiedene Materialien die Lust, selbst kreativ zu werden.