Freizeitmöglichkeiten in Erkrath Neanderbad wegen Schäden etwas länger geschlossen

(RP/hup) Wie die Stadtwerke mitteilen, sind bei der Jahresrevision im Neanderbad unvorhergesehene Fliesenschäden im Sportbecken entdeckt worden, was die Arbeiten verlängert. Demnach muss das Bad noch bis zum 18. Dezember 2022 geschlossen bleiben. Es öffnet erst wieder am Montag für das Schul- und Vereinsschwimmen. Am Dienstag, 20. Dezember, geht das Neanderbad dann wieder in den Normalbetrieb. „Leider waren diese Reparaturmaßnahmen notwendig und vorher nicht planbar. Aufgrund kurzfristiger Materialbesorgung und der damit einhergehenden anschließenden Umsetzung kam es zu Zeitverschiebungen. Dennoch sind wir optimistisch, dass wir diese Woche die Becken wieder mit Wasser befüllen können und somit voraussichtlich am Montag wieder öffnen können“, erläutert Kevin Bechmann, der das Neanderbad leitet. Es sollte ursprünglich nur bis zum 16. Dezember geschlossen und in diesem Zeitraum gereinigt, ausgebessert und aufgefrischt werden. Die Becken wurden entleert, desinfiziert und neu aufgefüllt, Fliesenschäden repariert und die Böden neu verfugt. Weiter wurden sämtliche Armaturen entkalkt, das Abflussrohrnetz im Umkleide- und Sanitärbereich durchgespült, alle elektronischen Geräte geprüft und Glas gereinigt. Die Beckenwasseraufbereitung erhält neue Filter, der Schlammwassertank wird abgepumpt, Chlorelektrolyse und Wasseraufbereitung werden gewartet. Das Personal wird in Sachen Rettung und Erstversorgung geschult. Während der Revision können Geschenkgutscheine und weitere Artikel montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr an der Schwimmbadkasse erworben werden. Vom 24. bis 26. Dezember sowie an Neujahr, 1. Januar 2023, bleibt das Bad geschlossen, an Silvester kann von 8 bis 14 Uhr geschwommen werden. Am Ferien-Montag, 2. Januar 2023, öffnet das Bad von 11 bis 21 Uhr, an den übrigen Tagen (dienstags, mittwochs und freitags) von 6.30 bis 21 Uhr, donnerstags von 6.30 bis 20 Uhr. An den Wochenenden ist das Bad von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Die Stadtwerke leiten und betreiben das Bad an der Hochdahler Straße komplett selbst.