Pkw-Plätze oder Wildblumen in Erkrath-Unterfeldhaus : Naturschützer kritisieren Baupläne

Erkrath Lieber eine Wildblumenwiese statt zusätzlicher Pkw-Stellplätze im Bereiche Unterbacher Straße/Am Maiblümchen, dafür macht sich jetzt die Erkrather Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) stark.

Die aktiven Mitglieder der im November 2019 neu gegründeten Gruppe sind jetzt in drei Ausschüssen der Stadt mit je einem Platz samt Rederecht vertreten. Sie wollen künftig „konstruktiv an Entscheidungen mitwirken, damit Natur- und Umweltschutz und Wissenschaft ausreichend berücksichtigt werden“, betont Mitglied Wolfgang Scholz.

In den Bauplänen für die Adresse Am Maiblümchen 41 haben sie ein erstes größeres Betätigungsfeld gefunden und dazu gleich einige Einwendungen bei der Stadt eingereicht. Hintergrund: Auf dem Grundstück „Am Maiblümchen 41“ in Unterfeldhaus will die Stadt günstigen Wohnraum schaffen und dafür die in die Jahre gekommene, dortige Unterkunft für Obdachlose abreißen und durch dreigeschossigen Wohnungsbau ersetzen. Vorgesehen ist ein Mix aus kleinen Appartments sowie Wohnungen mittlerer und größerer Größe. Gebaut werden soll massiv, also langlebig, und barrierefrei.