Grenzüberschreitendes Brauchtum Erkrather mischen mit beim Unterbacher Zug

In Unterbach wurde mal wieder der ganz große Wagenpark aufgefahren, man sah sofort, dass die Narren offenbar Monate an ihren Gefährten gebastelt haben. Das liegt mit Sicherheit daran, dass am dortigen Karnevalszug eben nicht nur Unterbacher teilnehmen, sondern die gesamte Nachbarschaft mitmachen darf – von Erkrath über Hilden bis Mettmann.