Engagement in Erkrath : Bürger machen klar Schiff am Radweg

Erkrath Der Dreck-weg-Tag war mit Sonnenschein und milden Temperaturen gesegnet – genau richtig für die wichtige Aktion. Sie sollte auch ein Plädoyer für Fahrradwege sein.

Es war bitter nötig, den Fahrradweg zwischen Erkrath und Düsseldorf von all dem Abfall zu befreien, der dort vor sich hingammelte – Plastiktüten, Getränkebehälter, Fastfood-Verpackungen. Initiiert hat die Aktion an der Düsseldorfer Straße Bernd Herrmann, der bereits vor zwei Jahren mit 60 Leuten den Bavierpark von Müll befreite.

Seit Anfang Januar läuft die Planung zur Sanierung der Radwege an der Bergischen Allee in Hochdahl. Durch eine Vereinbarung zwischen Straßen NRW und der Stadt stünden die Mittel dafür zur Verfügung. Start soll im dritten Quartal 2021 sein.

Denn da sieht er in Erkrath noch viele Defizite. „Die Äste müssen weggeschnitten werden“, sagt er. Es gehe nicht nur darum, immer alles neu anzulegen, sondern den Bestand zu erhalten. „Da braucht Straßen NRW auch Mittel, um Fremdfirmen zu beschäftigen“, so Herrmann. Straßen NRW hat ein Sicherheitsfahrzeug für die Aktion zur Verfügung gestellt, damit auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Ränder gesäubert werden können. „Der Fahrer macht extra Überstunden“, lobt Bernd Herrmann die gute Zusammenarbeit.

Marion Auell ist zum ersten Mal beim Dreck-weg-Tag dabei. „Die letzten Jahre konnte ich an dem Wochenende nicht“, erzählt sie. Gerade der Fahrradweg von Erkrath nach Düsseldorf liegt ihr am Herzen. „Da bin ich früher fast jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren“, sagt sie, „und habe mich immer über den vielen Müll geärgert.“ Jetzt wird sie, wie all die anderen Helfer, mit Zange, Eimer und Mülltüte ausgestattet, um selbst Hand anlegen zu können.

Auch wenn nun für einen Tag der Abfall beseitigt wird, ist das nicht ausreichend. „Wir wünschen uns, dass Radwege in regelmäßigen Abständen von Blättern und, vor allem nach Stürmen, von Ästen befreit würden.“ Herumliegende Äste seien gerade in der Dunkelheit sehr gefährlich. Eine weitere Helferin beklagt ebenfalls, dass die Radwege nicht adäquat instand gehalten werden. „Ich fahre sehr viel mit dem Fahrrad“, sagt sie. „Manche Fahrradwege haben kaum mehr eine Spur.“ Die Äste würden nicht weggeschnitten, an einer Stelle wurden sie einfach nur weggeknickt. „Als ich das gesehen habe, habe ich mich sehr geärgert.“ Die Aktion von Bernd Herrmann ist also auch ein Plädoyer für die Radwege-Pflege.