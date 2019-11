Polizei hofft auf Zeugenhinweise : Erkrather Kunstraub ist Thema bei Aktenzeichen XY

Kreis Mettmann (hup) Ende August hatte die Kreispolizeibehörde über einen außergewöhnlichen Einbruchdiebstahl in einem Haus im äußersten Südwesten von Alt-Erkrath informiert. Zwischen Donnerstag, 8. August, und Montag, 12. August, hatten wohl mehrere bislang unbekannte Straftäter die Abwesenheit des Bewohners genutzt, um in eine Doppelhaushälfte einzubrechen.

Bis heute dauern die Ermittlungen in dem Fall an. Nach wie vor ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen, um den Verbleib der Beute aufzuklären. Vor diesem Hintergrund wird der Fall aus Erkrath am Mittwoch, 13. November, um 20.15 in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ noch einmal dargestellt. Die Ermittler erhoffen sich dadurch neue Hinweise. So müsste für den Abtransport des Diebesguts ein größeres Transportfahrzeug benutzt worden sein, das eventuell jemandem aufgefallen ist.