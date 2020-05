Erkrath : Kitas ab 8. Juni wieder für alle Kinder offen

Sie werden aber bis zum 31. August in reduziertem Umfang betreut, informiert die Stadt. Sie will dem Rat vorschlagen, dafür gemäß der Empfehlung des Landes im Juni und Juli auf die Hälfte der Elternbeiträge zu verzichten.

Dabei handelt es sich laut Stadt bis zum 31. August jedoch um einen eingeschränkten Regelbetrieb. Der sieht vor, dass die Kinder zu einem reduzierten Betreuungsumfang von 35, 25 und 15 Stunden pro Woche statt wie bisher 45, 35, 25 Stunden betreut werden. Eltern dürfen ihre Kinder zudem nur dann in die jeweilige Einrichtung schicken, wenn der Nachwuchs gesund und frei von Krankheitssymptomen ist. Entsprechend der Empfehlung der Landesregierung will die Verwaltung dem Erkrather Stadtrat vorschlagen, im Juni und Juli auf die Hälfte der Elternbeiträge zu verzichten.

Für den Kitabetrieb gelten spezielle Hygieneregeln. Vorgesehen ist zum Beispiel eine räumliche Trennung der Gruppen, um Kontakte unter Kindern und Betreuern nachvollziehbar zu machen. Im Infektionsfall könne dann schneller reagiert werden. Die Betreuung werde in festen Gruppen mit mindestens einer Fachkraft stattfinden und keine offenen Konzepte beinhalten, informiert die Stadt. Auch der Besuch der Kindertagespflege sei wieder für alle Kinder möglich. „Der aktuell leistbare Betreuungsumfang ist mit den jeweiligen Tagespflegepersonen abzustimmen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Vor allem berufstätige Eltern kommen durch die Beschränkungen langsam an ihre Grenzen, wenn sie die Kinder tagsüber betreuen und sogar noch „beschulen“ müssen. Für Erkrath hatte Fachbereichsleiterin Christiane Uhlig im jüngsten Jugendhilfe-Ausschuss berichtet, wie der Sachstand in den Einrichtungen des Fachbereichs Jugend ist.

Derzeit gilt noch die Regelung, dass Kindertagesstätten geöffnet sind, aber nur von Kindern besucht werden dürfen, deren Eltern in „systemrelevanten“ Berufen arbeiten oder für die das Jugendamt den Besuch vorschreibt. Seit dem 16. März sind die Regelungen immer wieder modifiziert worden. So wurden in der ersten Woche des Lockdowns nur 22 Kinder in den Erkrather Kitas betreut (bei einer gesamten Platzzahl von 1399), zwei Monate später aber schon 243.