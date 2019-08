Erkrath : Kita-Brand wurde gelegt – Polizei ermittelt Verdächtige

Das Feuer in der Kindertagesstätte war so stark, dass das Gebäude einstürzte. Dennoch konnte die Polizei Spuren finden. Foto: Patrick Schüller

Erkrath Die Polizei geht mittlerweile von Brandstiftung aus. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

(hup) Am Montagmorgen war die vom Einsturz gefährdete Brandruine des Lummerland-Kindergartens Kempen, der am Samstagabend in Flammen aufgegangen war, ausreichend ausgekühlt und gesundheitsgefährdende Brandgase konnten nicht mehr nachgewiesen werden. Erst dann konnten die laut Polizei schwierigen und mehrere Tage andauernden Untersuchungen der Experten vom Kriminalkommissariat 11 in Mettmann, unterstützt von einem amtlichen Brandsachverständigen, beginnen.