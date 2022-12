Erkrather auf Tour Kinderparlamentarier schnuppern Landtagsluft

(RP/hup) Kinder werden heute eben immer früher erwachsen: Die Mitglieder des Erkrather Kinderparlamentes haben sich jetzt zu einem Tagesausflug aufgemacht und den NRW-Landtag in Düsseldorf besucht. Auf Einladung des Abgeordnetenhauses nahmen die jungen Erkrather an einer Führung durch das Gebäude teil und erhielten Einblicke in die Arbeitsabläufe und Prozesse der Landespolitik. Anschließend wurden sie selbst aktiv und hielten im Plenarsaal Reden.