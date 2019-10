Erkrath : Kinder wählen ein neues Parlament

Erkrath Eine erste Forderung ist der Ausbau von Fahrradständern an Grundschulen.

(hup) Mit dem Start ins neue Schuljahr hat sich auch das nun seit einem Jahr existierende Erkrather Kinderparlament neu aufgestellt. Es galt, in allen Erkrather Schulklassen der Stufen 3 bis 7 jeweils ein Parlamentsmitglied sowie eine Vertreterin oder einen Vertreter zu bestimmen. Diese haben nun für ein Jahr die Möglichkeit, ihre Interessen direkt in die kommunale Politik einzubringen.

Das neu gewählte Parlament setzt sich aus 76 Jungen und Mädchen zusammen und tagte nun zum ersten Mal in neuer Aufstellung in der Stadthalle an der Neanderstraße. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Christoph Schultz stellte Jugenddezernent Ulrich Schwab-Bachmann erste einmal die Ergebnisse der letzten Sitzung vor. Demnach wird es ab sofort – wie im Juli vom Kinderparlament beschlossen – nur noch Produkte ohne Palmöl in Erkrather Schulen geben. Dies betrifft sowohl das Essen der Schulmensa als auch das Angebot im Schulkiosk, das künftig vor allem aus fair gehandelten Produkten bestehen soll.