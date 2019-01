Brauchtum : Klüngelball: Mer fiere all zosamme

Hätten gerne noch mehr Publikum begrüßt: „Hänger“-Präsidentin Gabi Bunk mit Erkraths Ex-Prinz Franz Caron (Stellvertreter). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

ERKRATH Aber die Reihen waren nicht so voll, wie es der Karnevalsverein „Letzte Hänger“ erhofft hatte.

Von Thomas Peter

Als erster Verein haben am Wochenende „Die Letzten Hänger“ mit ihrem „Klüngelball“ den Sitzungskarneval eingeläutet. Auf dem Programm in der Stadthalle stand ein bunter Abend mit Musik, Büttenreden und vor allem viel karnevalistischer Folklore. Dafür sorgten die Auftritte der befreundeten Vereine, die jeweils ihre eigenen Zeremonien vollführten und ihre Tanzgarden präsentierten. Kleiner Wermutstropfen: An den Tischen blieben etliche Plätze leer.

„Die Reihen sind leider nicht so voll, wie wir uns das erhofft und erwünscht hatten“, kommentierte Gabi Bunk, Präsidentin und erste Vorsitzende der Letzten Hänger. Dennocjh: „Die, die hier sind, sollen Spaß haben“. Da die Hänger eine recht kleine Gesellschaft sind, ließen sie sich beim Einmarsch von den Altstadt-Funken Monheim unterstützen, so dass doch eine stattliche Prozession entstand. Die Monheimer zeigten, was sie draufhaben: Zu einem Medley aus Karnevalsliedern und dirigiert von ihrem Kölsch sprechenden Präsidenten, legten zuerst die Frauen und dann die Männer – Gewehr bei Fuß – eine flotte Sohle auf die Bühne.

Info Weitere Termine: Messe, Biwak und Karnevalszug 17. Februar Karnevalistische Messe in St. Johannes der Täufer. 23. Februar Biwak unter Markthalle ab 11.11 Uhr, anschließend Karnevalsumzug. 26. Februar Seniorenkarneval im Joachim-Neander-Haus. 6. März Aschermittwoch mit Hoppeditz-Beerdigung und Fisch-Essen.

Das Kinderprinzenpaar, das in diesem Jahr das einzige Prinzenpaar in Erkrath ist, begrüßte sein Volk und verlas seine Regierungsschrift. Dazu gesellte sich „Frau Hoppeditz“ Marita Nicolic, die bemerkte, dass die Prinzen Maren und Maximilian ja nicht nur die „M&Ms“ seien, sondern zusammen mit ihr – Marita – sogar die „drei Ms“. Dann wurden fleißig Orden verteilt.

Das Stadt-Prinzenpaar der vorvergangenen Session, Heide und Franz Caron, bekam den Orden der Kinderprinzen und brachte seinerseits – Franz in neuer Funktion als zweiter Vorsitzender der Hänger – die Vereinsorden unters Volk. Unterdessen waren auch Bürgermeister Christoph Schultz und seine Frau Sina eingetroffen und machten sich daran, gemeinsam mit Vize-Bürgermeisterin Sabine Lahnstein die Bürgermeisterorden zu verteilen.