Fünfte Jahreszeit in Erkrath Karnevalisten stellen ihr neues gemeinsames Motto vor

Vor etwa zehn Jahren lautete das Karnevalsmotto „Und ist die Bahnstraß‘ noch so tot, wir feiern bis zum Morgenrot“. Viel hat sich seitdem nicht geändert, was die Anzahl der Leerstände betrifft. Doch die Stadt arbeitet intensiv daran, dass die Bahnstraße als Fortsetzung des Bavierplatzes lebendig bleibt. An Letzterem gibt es sowieso kaum etwas zu verbessern, die Markthalle hat sich als Festplatz bewährt. Vorausschauende können sich schon einmal den 11.11. im Kalender anstreichen: Dann erwacht wieder Sabine Lahnstein als Hoppeditz und feiert mit den Erkrathern von 14.11 Uhr bis mindestens 19 Uhr unter eben dieser Markthalle. Fehlt also nur noch ein Prinzenpaar.