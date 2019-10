Von Stevie Wonder bis Maurice Ravel : Erkrather Jugendmusikschule begeistert mit Jubiläumskonzert

Für das Konzert hat das Blasorchester der Jugendmusikschule ausgiebig geprobt. RP-Foto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Für dieses Konzert bereiteten sich alle Beteiligten in einer Jugendherberge vor.

Von Gundel Seibel

Astor Piazzolla oder Stevie Wonder wären stolz gewesen auf die Interpretationen ihrer Kompositionen. Die fast 50-köpfige Bigband der Jugendmusikschule der Stadt Erkrath gab alles, um den großen Komponisten gerecht zu werden. In der Stadthalle lieferten sie einen Sound, der am Ende des Konzertes die Zuhörer von ihren Stühlen holte.

Und das war dann der weltberühmte Bolero von Maurice Ravel mit seiner außergewöhnlichen Dynamik. Sogar Musikschulleiter Guido Mallwitz begleitete die Bigband auf seiner Gitarre. Torsten Lehmen, seit etwa fünf Jahren Leiter des Blasorchesters, war zufrieden mit der Leistung seiner Schüler. Tatsächlich ist die Begeisterung für die Bigbandmusik schon seit seiner Jugend in seinem Leben fest verwurzelt. Damals leitete er ein Jugendorchester in Leverkusen. „Der Dirigent muss seine Spieler begeistern. Und dabei muss er dynamisch agieren“, sagt der Vollblutmusiker.

Neben der Bigband-Leitung spielt und lehrt er an der Erkrather Musikschule Saxophon, Querflöte und Klarinette. Seinen ganz persönlichen Meilenstein in Erkrath feiert Lehmen in diesem Jahr: Er lehrt seit 20 Jahren an der Jugendmusikschule. Um den perfekten Bigband-Sound für das Erkrather Jubiläumskonzert zu erreichen, ist er in der vergangenen Woche vier Tage lang mit allen beteiligten Schülern und Lehrern in die Velberter Jugendherberge gezogen, um täglich ausgiebig zu üben. Erreicht hat er sein Ziel mit „Kompetenz, Konsequenz und Humor“, wie Schulleiter Guido Mallwitz bescheinigte.

Stellvertretend für die jugendlichen und erwachsenen Bläser und Musiker, die einen perfekten Gesamtsound ablieferten, seien Miriam Schmidt (Klarinette) und Enya Eickholt (Schlagzeug) genannt, die auch solistisch spielten. Zunächst trug Schmidt das Stück „Oblivion“ von Astor Piazzolla vor. Die 24-jährige Studentin, die seit zehn Jahren in der Musikschule Klarinettenunterricht nimmt, spielte das orientalisch anmutende Stück sicher und virtuos. Und Eickholt brillierte in der Filmmusik zu „Guardians of the Galaxy“ am Schlagzeug. Eigentlich hatte sie während des gesamten Konzerts mächtig viel zu tun. In diesem Stück kam noch das Solo hinzu.