Bilanz: Schüler schätzen die Jugendberufshilfe

Erkrath Dank der Zusammenarbeit mit Schulen ist das Beratungsangebot der Stadt gefragt und kann gute Dienste leisten.

Sie sind jung und ratlos, wie es mit ihnen weitergehen soll: Weil Jugendliche nicht in jedem Fall geradlinig und nahtlos in Ausbildung oder Arbeit vermittelt werden können, gibt es Einrichtungen wie die Jugendberufshilfe der Stadt. Die dafür fest angestellte pädagogische Fachkraft Paulina Grube bietet im Auftrag der Verwaltung Hilfe an, wenn jungen Menschen die berufliche Perspektive fehlt – in ihrem Büro am Klinkerweg und bei regelmäßigen Sprechstunden in der Carl-Fuhlrott-Hauptschule, der Realschule Erkrath und an jedem ersten Montag eines Monats auch von 15 bis 17 Uhr im Jugendcafé „Juca“ im Kaiserhof an der Bahnstraße.