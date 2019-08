Erkrath : Jazzsommer wird am Sonntag fortgesetzt

Die New Orleans Jazz Band of Cologne war schon mehrmals in Erkrath und dabei stets ein Publikumsmagnet. Foto: New Orleans Jazz Band of Cologne

Erkrath Karten für die Konzerte im historischen Erkrather Lokschuppen können noch reserviert werden.

(RP) Am Sonntag gibt es im Lokschuppen Hochdahl zum zweiten Mal feinsten Jazz zu hören. Dieses Mal spielt von 11 bis 15 Uhr die New Orleans Jazz Band of Cologne. Die Band, die den traditionellen New Orleans Jazz pflegt und authentisch präsentiert, hat europaweit und in besonderer Weise auch in der Stadt New Orleans viel Lob und Anerkennung erhalten. Dazu zählt auch die Verleihung der Ehrenbürgerschaft von New Orleans. Die Musiker nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise in die Südstaaten der USA. Das Mitreißende und Besondere ist der typische Second Line Rhythmus, der für eine positive Unruhe im Publikum sorgt und zum Tanzen anregt. Das Restaurant Olive bietet dazu in der Gartenküche Köstliches vom Grill an. Tickets sind im Vorverkauf für sieben Euro und an der Tageskasse für acht Euro erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Karten können unter Telefon 0211 2407-4009 oder per Mail an kultur@erkrath.de reserviert werden.