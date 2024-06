Jazzsommer in Erkrath Wenn der Jazz mit dem Blues einen Boogie tanzt

Der Erkrather Jazzsommer lockt. Seit einem Vierteljahrhundert zieht er Jazzliebhaber in den historischen Lokschuppen am Ziegeleiweg in Hochdahl. Die Mischung aus Jazz, Blues, Soul und Dixieland hat viele Fans gewonnen. Auch mit der 26. Auflage der beliebten Konzertreihe werden wieder ausgewählte Musiker und Bands auf der Bühne stehen.