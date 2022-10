Millrath : Hasenwiese: Baugruppe will Bürger informieren

Erkrath Das umstrittene ökologische Bauvorhaben „genossenschaftliches Wohnen Schmiedestraße“ soll noch einmal detailliert vorgestellt werden. Es sei möglich, Wohnungsbau und Klimaschutz auf der Wiese zu vereinbaren, sagen die Erkrather Bauherren.

(hup) Die sogenannte Hasenwiese an der Schmiedestraße in Millrath ist Gegenstand eines Konflikts zwischen Anwohnern und einer Bürgergenossenschaft, die dort ein mehrstöckiges, ökologisches Wohnhaus aus Holz bauen will. Politisch ist alles durchgewinkt und die Baugruppe hat bereits viel Geld für die Vorplanung investiert. Aber eine mit Unterstützung von Grünen- und BmU-Fraktion gegründete Bürgerinitiative versucht nun, die Baupläne durch einen Bürgerentscheid doch noch zu vereiteln, mit Verweis auf die klimatische („letzte größere Freifläche im dicht bebauten Millrath“) und die soziale Funktion (Freiraum für Anwohner aus wirtschaftlich benachteiligten Vierteln) der Hasenwiese. Die Bürgergenossenschaft will sich der Kritik stellen und im Verlauf einer offenen Informationsveranstaltung am Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Hochdahl zeigen, dass es durchaus möglich ist, Wohnungsbau und Klimaschutz auf der Hasenwiese zu vereinbaren. Die in der Genossenschaft zusammengeschlossenen 30 Erkratherinnen und Erkrather beantworten anschließend Fragen zu ihrem Vorhaben, das auch die Interessen zukünftiger Nachbarn im Blick habe. In der Veranstaltung würden die Besonderheiten des Projekts mit seinen technischen, ökologischen und sozialen Kriterien dargestellt und erläutert. Sieben der 21 Wohneinheiten entsprächen den Anforderungen des öffentlich geförderten Wohnungsbau und können nur mit einem Wohnberechtigungsschein bezogen werden.Die Genossenschaft erwirtschafte keine Gewinne.